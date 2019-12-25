Петербуржцы пожаловались на крыс в подъездах и возле контейнерных площадок

Местные рассказали о нашествии крыс во дворах.

Жители Петербурга сообщают о появлении крыс в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Соответствующие обращения горожане размещают на портале "Наш Санкт-Петербург". В них петербуржцы просят провести дератизацию подвалов и мест общего пользования, а также устранить условия, способствующие распространению грызунов.

На проблему обратили внимание жители нескольких районов города. В Колпинском районе, по словам заявителя, крысы перемещаются по трубам и вентиляции и могут подниматься до 2 этажа. Житель Василеостровского района сообщил о случаях проникновения грызунов в квартиру на улице Беринга. Еще одно обращение поступило из Фрунзенского района. Автор попросил провести дератизацию мест общего пользования из-за появления крыс. Отдельные жалобы связаны с состоянием подвальных и подлестничных помещений. Жители указывают на наличие мусора, следов жизнедеятельности грызунов, дыр и трещин в конструкциях, а также просят провести уборку и санитарную обработку.

На проблему с крысами возле контейнерных площадок пожаловались жители Пушкинского района. По словам одного из заявителей, грызуны прячутся в щелях рядом с контейнерами и выходят к отходам. Автор обращения отметил, что крысы перестали опасаться людей. Горожане связывают появление грызунов с санитарным состоянием территорий и мест накопления отходов. Скопление мусора может создавать благоприятные условия для обитания крыс.

Грызуны могут представлять санитарную опасность. Человек может заразиться при контакте с животными или их выделениями, а также через продукты, которые были загрязнены или повреждены вредителями.

Ранее мы сообщили о том, что на улице Корнея Чуковского собака напала на восьмилетнюю девочку. Родители отвезли потерпевшую в травмпункт, с укушенной раной левого бедра ее доставили в детскую больницу Святой Марии Магдалины.

Фото: pxhere