"Петергоф" и фонд "Газпрома" объединят усилия в культурных проектах

Музей-заповедник "Петергоф" договорился о партнерстве с фондом "Газпрома".

Музей-заповедник "Петергоф" и Фонд поддержки культурных инициатив "Газпрома" заключили соглашение о партнерстве. Документ подписали на XII Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

Стороны намерены совместно реализовывать культурно-просветительские и научно-популярные программы, а также создавать видеопроекты, лекционные материалы и цифровой контент. Отдельным направлением сотрудничества станут исследовательские и издательские инициативы. Кроме того, партнеры планируют организовывать выставки, конференции и семинары.

Соглашение также предусматривает обмен опытом в области сохранения историко-культурного наследия и поддержку проектов, направленных на популяризацию истории и культуры России.

Фото: Piter.tv (архив)