Премия PROBA Awards 2026 собрала 42 победителей в Петербурге

В Петербурге вручили 42 награды премии PROBA Awards 2026.

В Санкт-Петербурге состоялась церемония вручения международной премии в области коммуникаций и маркетинга PROBA Awards 2026. Мероприятие прошло в рамках международного форума Baltic Weekend.

По итогам работы экспертного жюри 42 награды получили авторы проектов, корпорации, СМИ, коммуникационные агентства и представители профессионального сообщества.

Гран-при за креативность присудили "Норникелю" за проект "ESG вышел на сцену: иммерсивная презентация отчета об устойчивом развитии". Гран-при за эффективность получил Т-Банк с проектом "Фрод-рулетка.рф - народное телефонное сопротивление против мошенников". Этот же проект победил в номинации "Корпоративные коммуникации".

Гран-при за вклад в развитие индустрии вручили профессору СПбГУ и президенту Российской ассоциации преподавателей по связям с общественностью Дмитрию Гавре. Звание "Специалист года" получила директор PR-департамента объединенной компании RWB Анна Брычева. Лучшими преподавателями года стали заведующий кафедрой рекламы и связей с общественностью СПбГЭУ Алексей Кривоносов и доцент школы коммуникаций НИУ ВШЭ Римма Погодина.

Специальный приз "Выбор Государственного Эрмитажа" получил совместный проект музея и "Газпром нефти" "Дни Эрмитажа в Сербии. Открытие выставки "Петр Великий и Сербия"". В категории маркетинговых коммуникаций победил проект "Лососины" сети "Много Лосося" и "Другого Агентства". Лучшим проектом во внутренних коммуникациях стало "Безопасность - дело каждого" холдинга "Евраз" и агентства "Брэйнинг Лаб".

В международных коммуникациях победил Евразийский банк развития с проектом EDB Media Lab. В категории "HR-бренд" жюри отметило "Сибур" и его профориентационную кампанию "Реакция пошла", посвященную промышленности для молодой аудитории.

В номинации "Продвижение территорий" победили Объединенная металлургическая компания и PR-бюро Vesnaskoro с кампанией "Путь инженера", посвященной реставрации и переносу Шуховской башни в Выксе.

За просвещение и образование общества награду получил СИБУР с программой "Вторая жизнь пластика". В категории общественно значимых PR-кампаний победил холдинг "Эн+" с проектом "Глобальное утепление".

"Авито" получило 2 награды - в номинациях "PR в сфере устойчивого развития" и "Социальная архитектура" за специализированный раздел #яПомогаю на платформе. В ретейле победителем стала сеть "Буквоед" с обновленной концепцией книжных магазинов. В сфере образования награды получил Т-Банк за проект о международных олимпиадах "Достучаться до небес" и образовательный форум ТОЛК-2026 в категории инвестиций.

В ресторанной сфере отметили фестиваль "Сударыня Масленица" сети "Теремок", агентств "Масштаб" и BCAgency. В креативных индустриях победила "Изумрудная коллекция" программы "СберСпасибо", в категории медиа - спецпроект LIFE "Фронт под землей", а в индустрии красоты - пространство "Место быть" агентства Beam emotional marketing. Среди коммуникационных агентств награду за лидерство в личных коммуникациях получила компания PR News с кейсом "Путь к лидерству". В номинации "Развитие талантов" победил кейс-чемпионат по GR и лоббизму агентства Baikal Lobridge.

В студенческих номинациях имени Дмитрия Солодовникова лучшим теоретическим проектом признали работу "Соединяй с Т2" Школы коммуникаций НИУ ВШЭ. Лучшим практическим проектом стал навигатор по ароматам "Нейросеть чувств", подготовленный студентами Центрального университета для сети "Золотое Яблоко".

По словам председателя организационного комитета PROBA Awards Андрея Баранникова, современные коммуникационные проекты все чаще связаны с общественными задачами и социальными инициативами. Председатель жюри Лилия Глазова также отметила разнообразие представленных работ и их содержательность.

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Фото: pxhere.com