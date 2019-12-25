Промышленность Петербурга нарастила число рабочих мест до 470 тысяч

Беглов сообщил Путину о восстановлении автопрома в Петербурге.

Губернатор Петербурга Александр Беглов 25 сентября встретился с президентом России Владимиром Путиным и рассказал о развитии промышленности города. В числе основных тем были новые производства, создание рабочих мест и восстановление автомобильного кластера.

По словам Беглова, сейчас на промышленных предприятиях Петербурга заняты почти 470 тысяч человек. За год их число увеличилось на 26 тысяч. Уровень безработицы в городе, по данным губернатора, не превышает 1,5 %, а уровень бедности составляет 3,2 %.

Беглов отметил, что рост промышленного производства является одним из факторов устойчивости экономики Петербурга.

Отдельно губернатор рассказал о восстановлении автомобильного производства. По его словам, сейчас вновь работают все 4 площадки, которые ранее остановились после ухода иностранных компаний. Предприятия в Сестрорецке и Шушарах в совокупности способны выпускать до 300 тысяч автомобилей в год.

На "Автозаводе Санкт-Петербург" налажен выпуск новой модели LADA ISKRA. Еще одна площадка в Шушарах используется для производства автомобилей представительского класса SENAT.

Еще одним направлением Беглов назвал внедрение современных технологий. В Санкт-Петербургском морском техническом университете работает крупнейший в России центр прямого лазерного выращивания. Использование технологии 3D-печати металлом позволило сократить срок изготовления изделий с 13 до 2 месяцев.

Среди новых производств губернатор также выделил завод промышленных роботов для логистики "Семаргл" и предприятие по выпуску синтетических алмазов. На последнем производят в том числе монокристаллы массой до 160 карат.

Ранее мы сообщили о том, что петербургская промышленность выросла на 6,6% с начала года.

Фото: ВКонтакте / Промышленность, инновации и торговля Петербурга