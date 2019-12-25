Петербургская промышленность выросла на 6,6% с начала года

Петростат зафиксировал рост промышленности в Петербурге и спад в Ленобласти.

Промышленное производство в Петербурге за январь–июль 2026 года увеличилось на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Ленинградской области за тот же период, напротив, зафиксировано снижение на 10,7%. Такие данные приводит Петростат, отмечая заметное расхождение экономических показателей двух соседних регионов.

Разная динамика наблюдается и в строительной сфере. За январь–июнь объем выполненных строительных работ в Петербурге сократился на 10,5%, до 266,1 млрд руб., тогда как в Ленобласти показатель вырос на 15,7%, достигнув 281,9 млрд руб. В жилищном строительстве спад произошел в обоих регионах: в Петербурге ввод жилья уменьшился на 49,9%, до 626,6 тыс. кв. м, а в Ленинградской области снижение составило 7,8%, примерно до 2 млн кв. м.

При этом потребительский рынок продолжил расти по обе стороны городской границы. Оборот розничной торговли в Петербурге за первые 6 месяцев года увеличился на 9,3%, до 1,789 трлн руб., а в Ленобласти — на 3,7%, до 470 млрд руб. Платные услуги населению быстрее росли в области — на 7,1% против 2,4% в Петербурге. По данным Петростата, номинальная зарплата в январе–мае увеличилась примерно одинаково — на 10,6% в городе и 10,7% в области, однако по реальным доходам динамика различалась.

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