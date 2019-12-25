Две полосы КАД на дамбе перекроют до конца октября из-за ремонта

На дамбе Петербурга ограничат движение по КАД с 5 по 30 октября.

На дамбе Петербурга введут ограничения движения на внешнем кольце КАД. Работы будут проходить с 5 по 30 октября, сообщили в Дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга.

На участке внешнего кольца КАД от км 121+180 до км 120+250 временно закроют правую и среднюю полосы. Для движения автомобилей останется только левая полоса.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрутов. В районе проведения работ необходимо обращать внимание на дорожные знаки, разметку и ограждения, а также соблюдать установленный скоростной режим.

Ранее мы рассказывали о том, что после вмешательства прокуратуры Петербурга отремонтировали асфальт на Октябрьском бульваре в Пушкине. Покрытие проезжей части от Египетских ворот до Софийского бульвара имело трещины и ямы.

Фото: пресс-служба ФКП "Дирекция КЗС СПб Минстроя России"