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Две полосы КАД на дамбе перекроют до конца октября из-за ремонта
Вчера, 15:58
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shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Две полосы КАД на дамбе перекроют до конца октября из-за ремонта

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На дамбе Петербурга ограничат движение по КАД с 5 по 30 октября.

На дамбе Петербурга введут ограничения движения на внешнем кольце КАД. Работы будут проходить с 5 по 30 октября, сообщили в Дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга.

На участке внешнего кольца КАД от км 121+180 до км 120+250 временно закроют правую и среднюю полосы. Для движения автомобилей останется только левая полоса.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрутов. В районе проведения работ необходимо обращать внимание на дорожные знаки, разметку и ограждения, а также соблюдать установленный скоростной режим.

Ранее мы рассказывали о том, что после вмешательства прокуратуры Петербурга отремонтировали асфальт на Октябрьском бульваре в Пушкине. Покрытие проезжей части от Египетских ворот до Софийского бульвара имело трещины и ямы. 

Фото: пресс-служба ФКП "Дирекция КЗС СПб Минстроя России"

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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