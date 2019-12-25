В Петербурге продолжается реализация нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Важной особенностью дорожных работ становится активное участие представителей общественности. Дорожники привлекают активистов к непосредственному участию в проектах развития дорожной инфраструктуры, чтобы лучше понимать запросы местных жителей.

Инспекция прошла на Бухарестской улице. Представители общественного контроля проверили качество выполненных работ по ремонту магистрали: оценили ширину проезжей части и обочин, сверили фактические показатели с проектными значениями, осмотрели состояние дорожного полотна и нанесённой разметки.

Также ранее на магистрали были отобраны керны, которые направили в лабораторию для детальных испытаний. Все ключевые характеристики материала соответствуют норме.

На Бухарестской улице расположены школы, детские сады, Детская городская клиническая больница имени Н. Ф. Филатова, а также СПбГУП. Также улица обеспечивает доступ к ряду рекреационных зон, среди которых парк Дружбы, сквер Спасателей, Волковский сквер, парк Интернационалистов, парк Героев-Пожарных.

Фото: КРТИ