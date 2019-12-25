Во Всероссийской онлайн-олимпиаде "Безопасные дороги" поучаствовали более 167 тыс. школьников из Петербурга

При поддержке национального проекта "Инфраструктура для жизни" с 22 сентября по 25 октября состоялась Всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасные дороги", к которой присоединились свыше 167 тыс. петербургских школьников. Это говорит о растущем внимании ребят к вопросам безопасности на дорогах, сообщил городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Интерактивные задания помогли участникам освежить знания правил дорожного движения, а также научиться уверенно действовать в непредсказуемых дорожных ситуациях. На реальных примерах они разбирали, как безопасно переходить дорогу, зачем нужны световозвращающие элементы, как без травм ездить на самокате или велосипеде и как ориентироваться в дорожных знаках. Реалистичные сценарии сделали процесс обучения более увлекательным и эффективным.

Подобные проекты работают как на личную безопасность ребенка, так и на формирование культуры безопасного поведения в обществе в целом. Организовали олимпиаду ГУОБДД МВД России, Министерство транспорта России и АНО "Национальные приоритеты".

Кроме того, отмечается, что при поддержке нацпроекта "Инфраструктура для жизни" ремонтируют дороги по всей стране, уделяя особое внимание маршрутам к школам и детским садам, обновляют общественные пространства и транспорт, строят новое жилье. Ключевой приоритет национального проекта – повышение безопасности всех участников дорожного движения.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети Alice AI)