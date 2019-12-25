Уложено 11 тыс. квадратных метров асфальта, нанесена разметка термопластиком.

В Калининском районе Петербурга обновили важный транспортный узел – площадь Калинина, которая связывает Кондратьевский и Полюстровский проспекты, Лабораторную улицу и переулок Усыскина.

По данным городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры, в ходе работ специалисты провели перестановку бортовых камней, ремонт люков и фрезерование изношенного покрытия. Кроме того, уложено 11 тыс. квадратных метров асфальта, нанесена разметка термопластиком.

Помимо этого, на территории района в нормативное состояние приведены улицы Жукова и Веденеева, проспекты Мечникова и Непокоренных, Меншиковский и Светлановский проспекты.

Ранее на Piter.TV: подрядчик начал земляные работы без согласования на улице Костюшко. ГАТИ вынесла предостережение Жилищному агентству Московского района.

Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга