Журналисты "Петербургского дневника" выяснили, какие поговорки писатель и лексикограф Владимир Даль записал бы сегодня. Их определили местные жители, отправив варианты в социальных сетях.
Победителей конкурса выделил Дом книги: работы представляет сам создатель "Толкового словаря живого великорусского языка". Еще пять выбрало издание. Его героем стал игрушечный пингвин Пломбир, талисман редакции.
– Ужин отдай врагу, а код из SMS – никому.
– Комментариев бояться – посты не писать.
– Сколько фильтров ни наложи, душу не отретушируешь.
– На ИИ надейся, да сам не плошай!
– Google в помощь, а ум в голове.
– Слово не воробей: вылетит – заскринят.
– В соцсетях репост – что в реке волна.
– Без труда не вытащишь и промт из ИИ.
– В чужом телефоне уведомления громче.
– Глаза боятся, а руки уже кладут в корзину и жмут "Оформить".
Ранее мы рассказывали о том, что почти 10 тыс. петербуржцев зарегистрировались на Географический диктант.
Фото: сайт "Петербургского дневника"
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