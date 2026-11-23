Победителей конкурса выделил Дом книги.

Журналисты "Петербургского дневника" выяснили, какие поговорки писатель и лексикограф Владимир Даль записал бы сегодня. Их определили местные жители, отправив варианты в социальных сетях.

Победителей конкурса выделил Дом книги: работы представляет сам создатель "Толкового словаря живого великорусского языка". Еще пять выбрало издание. Его героем стал игрушечный пингвин Пломбир, талисман редакции.

– Ужин отдай врагу, а код из SMS – никому.

– Комментариев бояться – посты не писать.

– Сколько фильтров ни наложи, душу не отретушируешь.

– На ИИ надейся, да сам не плошай!

– Google в помощь, а ум в голове.

– Слово не воробей: вылетит – заскринят.

– В соцсетях репост – что в реке волна.

– Без труда не вытащишь и промт из ИИ.

– В чужом телефоне уведомления громче.

– Глаза боятся, а руки уже кладут в корзину и жмут "Оформить".

Ранее мы рассказывали о том, что почти 10 тыс. петербуржцев зарегистрировались на Географический диктант.

Фото: сайт "Петербургского дневника"