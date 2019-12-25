Анатолий Абашин напомнил о страхе людей перед старостью.

За критикой в адрес женщин, которые перестают прятать от общества седину в волосах, прячется страх собственной старости. Соответствующее заявление журналистам телеканала "360.ru" сделал российский психолог Анатолий Абашин. Эксперт заметил, что в последнее время мужчины также стали уделять время и предпринимать усилия для того, чтобы выглядеть моложе своего реального возраста. В частности, эта категория граждан также решается на закрашивание седины.

Женщины, как правило, тратят огромные ресурсы на борьбу с возрастом. И вот им навстречу идет другая женщина, которая спокойно несет себя, уверенно носит седину. И это срабатывает кривым зеркалом. Анатолий Абашин, психолог

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