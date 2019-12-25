Техцентры телефонных мошенников обнаружили в шести квартирах Петербурга.

Суд избрал меры пресечения четырём обвиняемым в организации технических центров, через которые мошенники звонили россиянам. Троих, в том числе несовершеннолетнюю девушку, заключили под стражу, ещё одного отправили под домашний арест.

Сестрорецкий районный суд Петербурга рассмотрел вопрос об избрании мер пресечения четырём фигурантам уголовного дела о незаконной организации работы технических центров для телефонных мошенников. Троих обвиняемых, включая несовершеннолетнюю девушку, отправили в следственный изолятор. Четвёртому назначили домашний арест. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

По версии следствия, в ноябре 2026 года неизвестный создал преступную группу, целью которой было хищение имущества граждан России. Для реализации схемы он использовал GSM-шлюзы и привлёк к работе других участников.

Следователи полагают, что обвиняемые арендовали в Петербурге 6 квартир и оборудовали в них стационарные технические центры. Через установленные устройства мошенники совершали звонки россиянам.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 274.3 УК РФ о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Фигурантов задержали 19 ноября. Им предъявили обвинения, после чего они полностью признали свою вину.

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Фото: Piter.TV