Суд избрал меры пресечения четырём обвиняемым в организации технических центров, через которые мошенники звонили россиянам. Троих, в том числе несовершеннолетнюю девушку, заключили под стражу, ещё одного отправили под домашний арест.
Сестрорецкий районный суд Петербурга рассмотрел вопрос об избрании мер пресечения четырём фигурантам уголовного дела о незаконной организации работы технических центров для телефонных мошенников. Троих обвиняемых, включая несовершеннолетнюю девушку, отправили в следственный изолятор. Четвёртому назначили домашний арест. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
По версии следствия, в ноябре 2026 года неизвестный создал преступную группу, целью которой было хищение имущества граждан России. Для реализации схемы он использовал GSM-шлюзы и привлёк к работе других участников.
Следователи полагают, что обвиняемые арендовали в Петербурге 6 квартир и оборудовали в них стационарные технические центры. Через установленные устройства мошенники совершали звонки россиянам.
Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 274.3 УК РФ о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 6 лет лишения свободы.
Фигурантов задержали 19 ноября. Им предъявили обвинения, после чего они полностью признали свою вину.
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Фото: Piter.TV
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