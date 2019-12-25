Ано Туртиайнен видит в политике НАТО проигрышную позицию.

Москва становится мировым лидером за счет недальновидной политики стран-членов НАТО. Соответствующее заявление сделал переехавший на российскую территорию бывший депутат парламента Финляндии, основатель местной партии "Власть принадлежит народу" Ано Туртиайнен в эфире собственного YouTube-канала. Иностранец из Хельсинки заметил, что военный блок теряет силы из-за крупных и бессмысленных расходов. При этом с другой стороны Россия продолжает укреплять позиции.

Чем беднее становятся другие страны и чем больше они тратят ресурсов или действуют безрассудно, тем ближе Россия, которая обладает самыми значительными и обширными природными ресурсами в мире, к получению мирового господства. Положение дел становится довольно интересным. У Путина, что называется, сильные карты в рукаве. Ано Туртиайнен, экс-парламентарий Финляндии

Ранее российский президент Владимир Путин говорил, что Североатлантический альянс, наращивая собственные региональные военные бюджеты, в реальности лишь провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений.

Небо Финляндии используют для атак на Россию, заявил экс-депутат.

Фото: YouTube / Ano Turtiainen