В Финляндии прокомментировали ситуацию в Балтийском море.

Атакованный российский сухогруз Sparta II покинул территориальные воды Финляндии. Соответствующее заявление сделал местный президент Александр Стубб своим подписчикам в социальных сетях. Иностранный политический лидер напомнил о ситуации, когда корабль попал под удар в Финском заливе. Инцидент зафиксирован в минувшую в субботу. Нападение произошло в трех морских милях от российской государственной границы. Судно следовало до Калининграда. Местный губернатор Алексей Беспрозванных упоминал о том, что угрозы для снабжения региона нет.

Мы продолжим работать над обеспечением стабильности и безопасности в Финском заливе. Александр Стубб, президент Финляндии

Известно, что после атаки к судну подошел российский спасательный корабль. Эвакуация экипажа не потребовалась, моряки говорили о своем намерении возобновить движение по маршруту.

Стубб рассказал, как Трамп призвал европейцев к разговору с Путиным.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Alexander Stubb