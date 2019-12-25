Российские дипломаты вызвали временную поверенную в делах Финляндии М. Кейтанен. Затем иностранке был заявлен решительный протест в связи с новыми ограничениями властей из Хельсинки в отношении граждан РФ, включая спортсменов. Соответствующие сведения опубликованы в официальном сообщении российского внешнеполитического ведомства.
19 ноября в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Финляндии в Москве М. Кейтанен. Финляндской стороне заявлен решительный протест в связи с недавним решением Хельсинки о введении дополнительных ограничений на въезд в страну российских граждан, включая спортсменов.
пресс-служба МИД РФ
Известно, что Москва расценивает этот недружественный шаг европейского государства как откровенную и вопиющую дискриминацию по национальному признаку. Дипломаты уточнили, что такие действия идут вразрез не только с принципами международного спортивного движения, но также фундаментальными нормами в сфере прав человека. Россия требует от западных коллег вернуться к деполитизированному подходу к участию наших соотечественников в международных соревнованиях.
Стубб опроверг публикацию Bild о требовании России к Финляндии выйти из НАТО.
Фото: Piter.tv
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