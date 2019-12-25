В МИД РФ уточнили, что все конфронтационные шаги Финляндии тщательно фиксируются и безусловно будут учтены при дальнейшем выстраивании двустороннего взаимодействия с Хельсинки.

Российские дипломаты вызвали временную поверенную в делах Финляндии М. Кейтанен. Затем иностранке был заявлен решительный протест в связи с новыми ограничениями властей из Хельсинки в отношении граждан РФ, включая спортсменов. Соответствующие сведения опубликованы в официальном сообщении российского внешнеполитического ведомства.

19 ноября в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Финляндии в Москве М. Кейтанен. Финляндской стороне заявлен решительный протест в связи с недавним решением Хельсинки о введении дополнительных ограничений на въезд в страну российских граждан, включая спортсменов. пресс-служба МИД РФ

Известно, что Москва расценивает этот недружественный шаг европейского государства как откровенную и вопиющую дискриминацию по национальному признаку. Дипломаты уточнили, что такие действия идут вразрез не только с принципами международного спортивного движения, но также фундаментальными нормами в сфере прав человека. Россия требует от западных коллег вернуться к деполитизированному подходу к участию наших соотечественников в международных соревнованиях.

Стубб опроверг публикацию Bild о требовании России к Финляндии выйти из НАТО.

Фото: Piter.tv