западный политик уверен, что страна останется в военном блоке до самого конца.

Президент Финляндии Александр Стубб призвал не воспринимать всерьез публикации в немецких СМИ о том, что Москва якобы настаивает на выходе Хельсинки из Североатлантического военного альянса. Соответствующий комментарий написали журналисты в местном издании Ilta-Sanomat. Западный политический лидер отмечает, что европейская страна Финляндия стала членом НАТО в 2023 году и планирует оставаться в нем до окончания существования блока.

Мы являемся гарантией безопасности для НАТО, а НАТО – гарантией безопасности для нас. На мой взгляд, это утверждение ни в коем случае нельзя воспринимать всерьез, и я не слышал его ни от одного россиянина. Александр Стубб, глава Финляндии

Напомним, что в минувшую пятницу немецкий таблоид Bild сообщил, что Москва якобы потребовала выхода Финляндии из НАТО в рамках мирных переговоров о создании новой архитектуры безопасности в европейском регионе.

Стубб заявил, что по результатам переговоров в Осло участниками были найдены некоторые "элементы мира".

Фото: YouTube / Alexander Stubb