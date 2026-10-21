В Финляндии раскрыли итоги переговоров в Норвегии по мирному плану для Украины.

Президент Финляндии Александр Стубб по результатам переговоров по украинскому кризису в Осло заявил, что участниками были найдены некоторые "элементы мира". Такой информацией глава европейского государства поделился с местными СМИ в рамках пресс-конференции, состоявшейся по результатам переговоров. Иностранец из Хельсинки отметил, что в ходе мероприятия сторонами обсуждались ключевые вопросы безопасности и экономики.

Я думаю, мы достигли настоящего прогресса. <...> Мы нашли некоторые элементы мира, над которыми продолжат работу в Санкт-Петербурге завтра. Александр Стубб, глава Финляндии

Известно, что 20 октября в столице Норвегии прошла встреча украинской делегации во главе с лидером Владимиром Зеленским. Они встретились с американским специальным посланником Стивеном Уиткоффом. Также в мероприятии были задействованы зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и президент Финляндии Александр Стубб. А 19 октября корреспондент западного новостного портала Axios Барак Равид уведомил, что Стивен Уиткофф надеется посетить Россию и рассчитывает встретиться с президентом Владимиром Путиным после того, как проведет консультации в Осло с Зеленским.

Ilta-Sanomat: Cтубб неудачно пошутил над приехавшим в Финляндию королем Испании.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News