На месте происшествия была оставлена болгарка, с нее сняли отпечатки пальцев злоумышленника.

Полиция Петербурга установила личность подростка, подозреваемого в краже. Как рассказали в МВД России, материальный ущерб составил более 3,4 млн рублей.

К правоохранителям Невского района 21 ноября обратился руководитель коммерческой организации с сообщением о том, что кто-то обокрал сейф в его квартире в Клочковом переулке. Неизвестный проник в жилище путем свободного доступа.

По предварительным данным, незнакомца впустил несовершеннолетний сын потерпевшего, которого ввели в заблуждение мошенники. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ.

На месте происшествия была оставлена болгарка, с нее сняли отпечатки пальцев злоумышленника. На проспекте Обуховской Обороны накануне задержали 17-летнего похитителя.

Ранее на Piter.TV: курьер мошенников, похитивший у пожилых петербуржцев свыше 4,3 млн рублей, отправлен в колонию.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти