Наибольший пассажиропоток зафиксировали на Московском вокзале.

С января по октябрь 2026 года вокзалы Санкт‑Петербурга обслужили 33,9 млн пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороге.

Из этого числа 24 млн человек воспользовались пригородными поездами, а 9,9 млн выбрали маршруты дальнего следования. Лидером по загруженности стал Московский вокзал — именно отсюда отправляются многие дальние рейсы и значительная часть пригородных электричек. За первые десять месяцев года через него прошли 10,1 млн пассажиров.

Следом идут остальные вокзалы: Балтийский — 8,6 млн пассажиров, Финляндский — 8 млн, Витебский — 4,6 млн, а замыкает этот список Ладожский с 2,6 млн человек.

Ранее губернатор Александр Беглов сообщил, что Вокзальный комплекс на Волковской в Петербурге откроют в конце 2027 года.

Фото: Piter.TV