В отношении злоумышленницы составлен административный протокол по ст. 6.1.1 КоАП РФ.

Полицейские Петербурга задержали подозреваемую в тяжком преступлении. По данным МВД России, днем 22 ноября стало известно о том, что в квартире на 6-й линии В. О. мужчина упал на нож и потерял сознание. На месте обнаружили 20-летнего молодого человека с колото-резаной раной груди.

Выяснилось, что на потерпевшего в ходе конфликта напала 21-летняя знакомая. Она находилась в жилище. Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В отношении злоумышленницы составлен административный протокол по ст. 6.1.1 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения.

Ранее на Piter.TV: мигрант попытался убить соотечественника в квартире на проспекте Энтузиастов. Иностранца госпитализировали в медицинское учреждение.

Фото: Piter.TV