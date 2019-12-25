Ограничения введут в Василеостровском и Петроградском районах.

Жителей Петербурга предупредили о корректировке сроков дорожных работ и новых ограничениях в двух районах с 21 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно‑технической инспекции (ГАТИ).

В Василеостровском районе водителям придется учитывать сразу два участка с измененной схемой проезда. Из‑за реконструкции инженерных сетей до 29 декабря будет полностью закрыто сквозное движение по Шкиперскому протоку — на отрезке от Галерного проезда до Наличной улицы.

Параллельно до 27 ноября действует ограничение движения на улице Одоевского: это касается участка от Наличной улицы до проспекта КИМа. Здесь ведут ремонт дороги.

В Петроградском районе ограничения продлятся значительно дольше. На Большой Пушкарской улице (от Пионерской улицы до улицы Лизы Чайкиной) движение будет ограничено вплоть до 16 апреля 2027 года. На данном участке установят временные ограждения.

Автолюбителей просят проявлять внимательность на дорогах и ориентироваться на информационные щиты, которые помогут своевременно скорректировать маршрут.

Ранее мы сообщали, что в Пушкинском районе было перекрыли движение транспорта после взрыва автомобиля на Колпинском шоссе.

Фото: Piter.TV