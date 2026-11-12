Движение транспорта на Колпинском шоссе временно перекрыто

Администрация Пушкинского района сообщила о временных мерах для автомобилистов.

На территории Пушкинского района Санкт-Петербурга временно перекрыто движение транспорта. Соответствующее заявление сделали журналисты местного издания "Петербургский дневник" со ссылкой на информацию в социальных сетях, которая опубликована пресс-службой администрации района. Чиновники объяснили, что в текущий момент для транспортных средств закрыт проезд на Колпинском шоссе напротив торгового центра "Лента".

Проезд отсутствует в сторону Московского шоссе, а также в сторону города-спутника Пушкина при выезде от ТЦ. Ранее в Шушарах произошел подрыв автомобиля. В машине находился военнослужащий, Согласно предварительным сведениям, мужчина погиб. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Момент взрыва машины военнослужащего на Колпинском шоссе попал на видео.

Фото: Вконтакте / Пушкинский район Санкт-Петербурга