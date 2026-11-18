На производстве в Шушарах трудились трое иностранных граждан.

В Пушкинском районе правоохранители задержали 39‑летнего мужчину, стоявшего за подпольным табачным производством. В ходе операции на складах в поселке Шушары обнаружили 12,4 тонны курительного табака, стоимость которых превышает 110 млн рублей. Такого объема сырья хватило бы на выпуск нескольких миллионов сигарет, сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Производство было организовано по принципу полного цикла: в Шушарах разместили пять специализированных станков, позволяющих выпускать продукцию от подготовки сырья до финальной упаковки. Для хранения использовали два склада. В одном держали уже готовые к сбыту сигареты, в другом — сырьё и комплектующие: тонкорезаный табак, фильтры, сигаретную и ободковую бумагу, полиграфические сборные коробки и прочие расходные материалы.

Также на производстве трудились трое иностранных граждан. При этом ни у одного из них не было разрешительных документов на трудовую деятельность. Мигрантов выдворят за пределы России. В отношении организатора подпольного производства следователи возбудили уголовные дела. Суд отправил его под стражу.

Ранее мы сообщали, что петербуржца будут судить за производство незарегистрированного медицинского изделия.

Видео: MAX/ Официальный представитель МВД Ирина Волк