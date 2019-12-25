Движение транспорта ограничат в Выборгском и Пушкинском районах

Петербуржцев заранее предупреждают о перекрытиях.

В Северной столице с 14 ноября начнут действовать новые ограничения движения транспорта. Об этом сообщила пресс‑служба Государственной административно‑технической инспекции (ГАТИ).

В Выборгском районе с 14 по 30 ноября будет ограничено движение транспорта напротив дома 152, литера В, по Горскому шоссе в поселке Левашово. В Пушкинском районе ограничения введут в два этапа: с 14 по 27 ноября и с 6 по 22 декабря. По данным ГАТИ, движение транспорта запретят на участке Витебского проспекта в поселке Шушары от Петербургского шоссе до Шушарской дороги.

Водителям рекомендуют планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений и быть внимательны на дороге. Также автовладельцам нужно обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Ранее мы сообщали, что на территории Пушкинского района временно перекрыли движение транспорта после взрыва автомобиля на Колпинском шоссе.