Петербуржцев заранее предупредили о перекрытиях на дорогах.

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга опубликовала список планируемых ограничений дорожного движения. В Московском районе ограничения начнут действовать с 24 ноября и продлятся до 30 декабря.

Как уточнили в ГАТИ, Из‑за строительства надземного перехода будет ограничено движение по Пулковскому шоссе — на участке от улицы Струве до Орбитальной улицы. В Петродворцовом районе с 23 ноября 2026 года по 15 апреля 2027 года полностью закроют для транспорта Ботаническую улицу в Петергофе — от Ульяновской улицы до тупика. Причина — размещение строительного городка.

Во Фрунзенском районе ограничения продлятся с 23 ноября 2026 года по 12 января 2027 года. Движение будет ограничено на 1‑м Обуховском проезде — на отрезке от 3‑го Обуховского проезда до 2‑го Обуховского проезда. При этом для сохранения транспортной доступности организуют проезд по технологической дороге.

ГАТИ призывает горожан следить за дорожными знаками и информационными табло, а также использовать онлайн‑сервисы для построения маршрутов с учетом маршрутных перекрытий.

Ранее мы сообщали, что в минувшие выходные в двух районах Петербурга ограничивали движение.

Фото: Piter.TV