Нина Останина объяснила, что государству следует формировать позитивный образ семьи.

На российском телевидении шоу про семейные скандалы, неблагополучные семьи и раннюю беременность нужно убирать из эфиров. Соответствующее заявление сделала депутат Государственной думы, председатель профильного комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в комментарии журналистам информационного агентства "ТАСС". Парламентарий из нижней палаты уточнила, что после выхода указа президента Владимира Путина о сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей она лично обращалась к отечественным телевещателям для того, чтобы они "сквозь призму этого указа посмотрели на сетку своих программ". Она призвала транслировать гражданам ориентир, в соответствии с которым формирование нормальной семьи будет не подвигом, а нормой жизни.

Нет других мнений, точек зрения, убирать это - и "Беременна в 16", и все эти "коды ДНК". Надо положительный образ семьи транслировать. Нина Останина, депутат ГД РФ

напомним, что на прошлой неделе Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, по которому при использовании образа семьи в социальной рекламе по стране должна изображаться благополучная семья, имеющая не менее трех детей.

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