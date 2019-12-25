Медучреждение будет принимать до 200 юных пациентов за смену.

В Московском районе началось строительство детской поликлиники, которая сможет принимать до 200 пациентов за смену. Трехэтажное здание возводят на Пулковском шоссе в составе ЖК "Парадный ансамбль", сообщил портал "Строительный Петербург".

Сдача объекта запланирована на 2027 год, после чего компания Setl Group безвозмездно передаст поликлинику городу. Пространство поликлиники площадью 3,3 тыс. кв. м. продумано с учетом особенностей приема юных пациентов.

На первом этаже появятся регистратура, приемное и инфекционное отделения. Здесь же будут работать рентген‑кабинет, кабинеты хирурга и травматолога‑ортопеда (с отдельной перевязочной), а также физиотерапевтический блок. В нем оборудуют соляные комнаты и "жемчужные" ванны.

Второй этаж отведут под консультативно‑диагностическое отделение. Здесь откроют кабинеты участковых педиатров и профильных специалистов — отоларинголога, офтальмолога, кардиолога, эндокринолога и других врачей.

Третий этаж станет зоной углубленной диагностики и восстановительного лечения. Здесь разместят блок функциональной и лучевой диагностики — кабинеты УЗИ и ЭКГ. Кроме того, на этаже появятся помещения для массажа, механотерапии, электросветолечения, а также зал лечебной физкультуры.

Ранее мы сообщали, что на Пискаревском проспекте построят новую поликлинику.

Фото: Setl Group