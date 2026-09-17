Скейт, стритбол и паркур: под Дунайским путепроводом открыли вторую очередь спорткластера

Под Дунайским путепроводом на Пулковском шоссе стало на одну большую площадку больше. Вторая очередь спортивного кластера открыта — и теперь здесь можно кататься на скейте, играть в панна-футбол, заниматься воркаутом или отрабатывать трюки паркура. Что появилось на месте пустыря — в нашем материале.

Шум колёс, удары мяча и азарт — под Дунайским путепроводом теперь кипит спортивная жизнь. Здесь открыли вторую очередь кластера для уличного спорта. История этого места началась в 2024 году, когда здесь построили каркасный скейт-парк. Он полюбился местной молодёжи, а Минстрой России назвал его лучшей практикой благоустройства. Работы шли по региональному проекту "Формирование комфортной городской среды". Раньше на этом участке площадью 4500 квадратных метров не было ничего — теперь здесь полноценное спортивное пространство.

Посещаемость у этого объекта достаточно хорошая. Да, может быть, с одной стороны, здесь далеко дома, но, может быть, это и к лучшему. Потому что здесь никто друг другу не мешает, и у ребят есть собственное пространство, в котором они могут заниматься любимым видом спорта. Евгений Разумишкин, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Для любителей уличного спорта оборудовали две площадки для панна-футбола, воркаут-зону с двумя спортивными комплексами, зону для стритбола и для паркура со спортивным оборудованием. Чтобы заниматься было комфортно, поставили 25 скамеек и качели, а для зрителей и родителей — трибуны. Есть и велопарковки с урнами

Площадка хорошая, все есть, что нужно для спорта. Много всяких тренажеров и мест, где потренироваться. Раньше футболом занимался, да и сейчас, в целом, тоже. Александр Слесарев, посетитель кластера

Для меня это вообще белая зависть, потому что в моей молодости таких площадок не было. Молодежи, естественно, повезло. Площадка хорошего, качественного уровня. И баскетбольные стойки, и кольца очень хорошие. Поэтому можно только позавидовать ребятам. Андрей Фетисов, серебряный призёр чемпионата мира по баскетболу

Территорию по периметру оградили, а покрытие сделали из пигментированного бетона и травмобезопасных материалов, которые выдерживают интенсивные нагрузки. Расширенное пространство должно привлечь ещё больше горожан, которые выбирают спорт и здоровый образ жизни.

Материал подготовили Дария Захарова и Дмитрий Бутырин для Piter.tv

Видео: Piter.TV