Концерт Niletto отменили в Брянске из-за скандала с Джиганом

Артист поддержал Джигана после интервью Оксаны Самойловой о проблемах мужа с запрещенными веществами.

Концерт певца Niletto (настоящее имя — Данил Прытков), который был запланирован на 10 октября в Брянске, был отменён. Это произошло на фоне скандала, связанного с публичной поддержкой Джигана, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, высказывания Niletto стали поводом для массового возврата билетов поклонниками. Билет на выступление стоил 3,5 тыс. рублей. Всего до отмены их было продано около тысячи.

Однако к 6 октября у зрителей оставалось лишь около сотни билетов. Журналисты объяснили это возвратами, вызванными недавним постом Niletto в защиту Джигана, в котором он описав рэпера как "медийного спортивного семьянина". Прытков заявил, что за два года дружбы с Джиганом ни разу не видел его пьяным или употребляющим запрещённые вещества.

Команда Niletto отвергла версию об "отмене" исполнителя из-за поддержки Джигана. В интервью "Подъёму" представители певца заявили, что концерт сорвался из-за проблем с организаторами.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Джиган якобы открыл стрельбу в подмосковном доме, где находились его дети. Позже суд в Москве зарегистрировал иск блогера Оксаны Самойловой об ограничении рэпера в родительских правах.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)