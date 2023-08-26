Самойлова допустила примирение с Джиганом и показала журналистам кольцо

Модель считает, что могут пройти годы, пока ее супруг повзрослеет.

Адвокат Оксаны Самойловой рассказал о том, что супруг его подзащитной подал ходатайство на примирение и хочет спасти брак. Соответствующие данные общественности привели журналисты телеканала "360.ru". Сама модель в беседе со СМИ сообщила о том, что для этого нужно и как она живет на сегодняшний день. Россиянка не исключила примирение с рэпером Джиганом. Она призвала мужа повзрослеть. Однако, по ее мнению, этот процесс может занять большой промежуток времени. Девушка добавила, что сейчас у нее нет ухажера и она активно уделяет внимание различным хобби. Оксана Самойлова продемонстрировала прессе свое обручальное кольцо, которое продолжает носить на безымянном пальце правой руки. По словам модели, она с 17 лет она существовала по другим жизненным устоям и сейчас только начинает привыкать жить одна.

Я вообще ничего не хочу, честно говоря, никаких ухаживаний, никаких отношений. Мне кажется, наконец-то настало время, которое я должна посвятить себе. Познакомиться с собой и понять, кто я, что мне интересно в этой жизни, кроме детей и семьи. Оксана Самойлова, модель

Напомним, что документы по делу о разводе Джигана и Самойловой поступили в судебную инстанцию в октябре 2025 года. Пара находилась в браке с 2012 года. Они воспитывают четверых детей.

