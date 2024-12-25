Стало известно, как справиться с синдромом "праздничный блюз"

Психолог рассказала, как помочь улучшить состояние.

Синдром "праздничный блюз" – стойкое ухудшение морального состояния перед праздниками – можно взять под контроль. Чаще всего о таком феномене говорят в контексте Нового года, однако похожие процессы происходят и в период других значимых дат. О снижении настроения перед важными событиями и о том, как справиться с хандрой, рассказала Piter.tv психолог Софья Зуева.

Многим знакомо состояние, когда за несколько дней до торжества наваливаются усталость, раздражение, апатия или щемящая тоска. Его называют "праздничный блюз". Похожее понятие "невроз выходного дня" ввел также австрийский психиатр Виктор Франкл. По данным Американской психологической ассоциации, почти 90% людей хотя бы один раз в жизни испытывали похожие переживания.

Откуда берется праздничный блюз?

Разрыв между ожиданиями и реальностью. Часто возникает конфликт "как должно быть" и "как есть на самом деле". Человек ждет теплых праздничных дней в кругу семьи, а получает огромный поток информационного шума с не самой позитивной новостной повесткой.

Сезонное обострение и усталость. Перед летом организм может быть на пределе: дефицит витамина D, нехватка солнца, физическое истощение.

Сложная семейная динамика. Праздники – время общих сборов. С ними возвращаются старые обиды, токсичные роли и необходимость улыбаться тем, кого вы не переносите.

Эффект "заброшенной рутины". Во время длинных выходных режим сбивается: спортзал закрыт, нормально поесть не успеваете, режим сна нарушен. Наш мозг любит предсказуемость, а праздник – это стресс неопределенности.

Как помочь себе?

Перепишите сценарий "идеального праздника". Откажитесь хотя бы от одного пункта из обязательной программы. Не хотите идти на салют, хотя вся ваша компания на него собралась? Не идите. Не можете выносить общие сборы с коллегами? Откажитесь. Замените ритуал "надо" на "хочу". Позвольте себе вместо пышного праздника простую радость.

Если вы испытываете много негативных эмоций, начните ненавидеть все "по расписанию". Выделите 5 минут в день на "сеанс контролируемого бешенства". Заведите таймер, закройтесь в комнате и громко, артистично жалуйтесь на жизнь. Подавленные эмоции разрушают тело. Давая себе легальное разрешение на злость в безопасной дозе, вы сбрасываете напряжение.

Съешьте что-нибудь с кинетикой: гранат или хрустящие водоросли. Не просто перекусите, а устройте ритуал: вынимайте зерна граната пальцами по одному или ломайте листы нори на мельчайшие кусочки, слушая хруст. Микро-моторика рук и акустическая стимуляция позволяют перезагрузить сенсорную систему. У мозга нет ресурса думать о праздниках, он занят разбором граната.

Прините ванну... только для рук по локоть. Наберите тазик горячей воды, добавьте ложку соли. Погрузите руки до локтей на пять минут. Горячая ванна для кистей снимает кортизол быстрее, чем для ног, потому что там больше нервных окончаний. Ритуал погружения рук символически означает "отпускание" хватки, которой вы держитесь за проблему.

Создайте свой ритуал заземления. Он должен быть простым и быстрым: прогулка с собакой по двору, чашка чая на балконе, 5 минут дыхания "квадратом" или музыка в наушниках. Якорь, который вернет вас в "здесь и сейчас", а не в тревожные мысли.

Поддержите физиологию. "Праздничный блюз" часто лечится прогулкой. 20 минут на свежем воздухе работают с нервной системой очень эффективно. Ложитесь спать в привычное время, пейте воду, не злоупотребляйте алкоголем – он временно расслабляет, но потом усиливает тревогу.

Материал подготовила Мария Гончарова для Piter.tv

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")