В МИД России рассказали о работе ВСУ в период режима прекращения огня.

Вооруженные силы Украины в период действия перемирия на День Победы с восьмого по девятое мая увеличили число своих ударов по территории российских субъектов. Соответствующий комментарий через социальные сети сделал российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по вопросам преступлений Украины Родион Мирошник. Дипломат уточнил, что атаками противника оказались затронуты не менее 20 регионов нашего государства, удаленных от зоны специальной военной операции (СВО), включая Чувашию и Чеченскую Республику.

На российские предложения о введении режима тишины на период празднования Дня Победы 8-9 мая киевский режим ответил увеличением числа атак на гражданские объекты, что повлекло за собой рост числа пострадавших от террористических ударов ВСУ. За прошедшую неделю более 230 мирных жителей пострадали, из которых 25 погибли от рук украинских боевиков. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

Специалист заметил, что за минувшую неделю армия киевского режима били по гражданским объектам в густонаселенных районах России. Эти действия говорят Москве о о преднамеренном характере беспилотных ударов и стремлении врага нанести наибольший ущерб мирному населению.

Напомним, что к годовщине празднования Победы Россия объявляла перемирие с 8 по 9 мая 2026 года. Позже при посредничестве американской администрации президента-республиканца Дональда Трам удалосьсогласовать перемирие с 9 по 11 мая и проведение в указанный период обмена военнопленными в формате "1 000 на 1 000". Все группировки российских войск, находящиеся в зоне СВО, строго соблюдали режим прекращения огня. По сведениям от министерства по обороны Росссии, со стороны ВСУ было зафиксировано 23 802 нарушения действия режима прекращения огня.

