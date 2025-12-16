Во время миграционного рейда на Волхонском шоссе проверили 40 авто и 156 человек

Полицейские провели миграционный рейд в Красносельском районе Петербурга. Проверки состоялись на складе на Волхонском шоссе и мусороперерабатывающем заводе. В масштабных профилактических мероприятиях были задействованы различные подразделения Главка и бойцы ОМОНа, рассказали в МВД России.
Всего проверили 40 единиц автотранспорта и 156 человек. Большинство мигрантов находились на территории страны законно, однако пятерых нарушителей все же выявили. В отношении них составлены административные протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ.
Ранее миграционный рейд прошел в поселке Новоселье. Тогда задержали 28 приезжих.
