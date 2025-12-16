Сегодня, 8:34
В поселке Новоселье прошел миграционный рейд. К ответственности привлечены 28 человек

В поселке Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области накануне прошел миграционный рейд. В мероприятии принимали участие сотрудники различных подразделений регионального Главка, рассказали в МВД России. 

Проверки осуществлялись на территории стройгородков, расположенных на Петропавловской улице. Документы посмотрели у 527 иностранцев, 55 человек были доставлены в отделы, из них у 28 нашлись нарушения миграционного законодательства. Нарушители привлечены к административной ответственности. 

Кроме того, правоохранители проверили соблюдение Правил дорожного движения. У шести из 48 машин выявили нарушения, связанные с перевозкой детей и отсутствием страховки на транспортное средство. 

Ранее на Piter.TV: полицейские проверили стройки в Пушкинском районе. В отдел доставлены 30 мигрантов. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

