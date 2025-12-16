В Приморском районе Петербурга ночью сгорел Mercedes
Сегодня, 9:08
38
lizapoluda

В ночь на 28 мая на улице Савушкина у дома 104, корпус 2, произошло возгорание автомобиля. По информации ГУ МЧС РФ по Петербургу, огонь охватил сгораемые части иномарки марки Mercedes.

Благодаря оперативным действиям экстренных служб пожар был полностью ликвидирован к 02:13. 

Для тушения привлекались две единицы техники и десять человек личного состава. Сведений о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Ранее мы сообщили о том, что ночью на улице Жака Дюкло полностью сгорела "Лада-Нива".

Фото: Piter.TV

