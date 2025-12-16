  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Женщина спалила коврик у квартиры из-за долга в Приморском районе
Сегодня, 9:59
250
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Женщина спалила коврик у квартиры из-за долга в Приморском районе

0 0

Возгорание оперативно локализовали, никто не пострадал.

Правоохранители Приморского района Петербурга задержали женщину, спалившую коврик из-за долга. Как рассказали в МВД России, пожар произошел ночью 27 мая в доме на Яхтенной улице. Возгорание оперативно локализовали, никто не пострадал. 

Накануне днем на улице Савушкина была задержана 46-летняя местная жительница, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подожгла коврик знакомого, отказавшегося вернуть деньги. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: мужчина поджег систему идентификации поездов около станции Ручьи после общения с куратором в мессенджере. Он использовал бензин и жидкость для розжига. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Фото: Piter.TV 

Теги: поджог, приморский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии