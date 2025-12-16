Женщина спалила коврик у квартиры из-за долга в Приморском районе

Правоохранители Приморского района Петербурга задержали женщину, спалившую коврик из-за долга. Как рассказали в МВД России, пожар произошел ночью 27 мая в доме на Яхтенной улице. Возгорание оперативно локализовали, никто не пострадал.

Накануне днем на улице Савушкина была задержана 46-летняя местная жительница, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подожгла коврик знакомого, отказавшегося вернуть деньги. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: мужчина поджег систему идентификации поездов около станции Ручьи после общения с куратором в мессенджере. Он использовал бензин и жидкость для розжига. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

