Поджигатель двери в доме на Комендантском проспекте получил почти 4,5 года колонии

Прокуратура Приморского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении рецидивиста. Ему вменили ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм) и п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).

Как рассказали в надзорном ведомстве, в январе фигурант поджег деревянную дверь в подъезде дома 33 на Комендантском проспекте. Огонь оперативно потушили, никто не пострадал. Ущерб управляющей компании составил порядка 10 тыс. рублей. Кроме того, в феврале подсудимый подобрал чужую банковскую карту и потратил с нее 10 тыс. рублей в магазинах.

Виновному назначено наказание в виде 4 лет и 4 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

