Мужчина поджег автомобиль на Дунайском проспекте, чтобы отомстить за сбитого кота

В результате выгорели пять транспортных средств, еще одно было частично повреждено.

Полиция Московского района задержала мужчину, который отомстил за сбитого кота поджогом машины. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям 11 января поступила информация о том, что на Дунайском проспекте полыхают автомобили. В результате выгорели пять транспортных средств, еще одно было частично повреждено. Только 8 июня по подозрению в поджоге поймали 66-летнего местного жителя.

Предварительно, поджигатель хотел уничтожить минивэн, а огонь перекинулся и на другие авто. Причиной стало желание отомстить водителю за гибель своего питомца. Он сбил кота задержанного.

Ранее на Piter.TV: житель деревни Белогорка поджег имущество на территории соседского участка.

Видео: пресс-служба МВД России