"Лахта Центр" засветится цветами ленты Ленинградской Победы 9 августа

В День окончания Ленинградской битвы, 9 августа, башня "Лахта Центра" включит специальную подсветку в цвета ленты Ленинградской Победы. Сражение, завершившееся в этот день в 1944 году, длилось 1127 дней и стало самым продолжительным в Великой Отечественной войне.
Архитектурную подсветку на комплексе "Лахта Центр" можно увидеть 9 августа с 21:40 до 04:25 10 августа. В пресс-службе отметили, что акция приурочена к памятной дате и посвящена защитникам города.
Ранее мы рассказывали о том, что на обновление 158 остановок в Петербурге выделят почти 100 млн рублей.
Фото: Piter.TV
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