"Зенит" впервые сыграет с "Родиной" на "Газпром Арене"

Петербургский клуб встретится с московской "Родиной" в 3-м туре РПЛ.

Сегодня на "Газпром Арене" состоится первый в истории матч между петербургским "Зенитом" и московской "Родиной". Встреча пройдёт в рамках третьего тура РПЛ, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

На старте сезона команда Сергея Семака разгромила "Акрон" и "Оренбург" с общим счётом 8:0 и захватила лидерство. "Родина" пока неудачно начала чемпионат: поражения от "Спартака" (0:3) и "Ростова" (2:4). Москвичи постараются реабилитироваться в матче с чемпионом.

Главный судья — Игорь Капленков, за ВАР отвечает Евгений Буланов. Матч начнётся в 17:00 по московскому времени.

После двух туров "Зенит" делит первое место со "Спартаком", "Краснодаром", "Балтикой" и махачкалинским "Динамо" — у всех по 6 очков.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Зенит" разгромил "Спартак" на рекордной по зрителям "Газпром Арене".

Фото: Piter.TV