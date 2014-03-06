Путин поздравил строителей с профессиональным праздником

Президент поблагодарил строителей за работу в новых регионах.

Владимир Путин поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником. Обращение президента опубликовано на сайте Кремля 9 августа.

Глава государства подчеркнул, что труд строителей имеет огромное значение для развития страны, раскрытия её экономического и промышленного потенциала. Он отметил, что россияне гордятся наследием предыдущих поколений — обликом городов, сложными инженерными решениями советского времени. Путин назвал современных строителей продолжателями лучших традиций.

Президент добавил, что сегодня отрасль остаётся одной из ведущих и прогрессивных. Строятся новые заводы, мосты, дороги, логистические центры, университетские кампусы и медицинские комплексы. Каждый объект, по словам Путина, — это вклад в достижение национальных целей и укрепление позиций России в разных сферах. Благодаря строителям меняется качество жизни людей.

Отдельно президент поблагодарил специалистов, работающих на воссоединённых территориях и в регионах, пострадавших от террористических атак. День строителя в России отмечается во второе воскресенье августа.

Ранее мы сообщили о том, что в Индии сделали заявление о российских истребителях.

Фото: официальный сайт президента России