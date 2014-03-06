Адвокат Бенхин объяснил, почему УК не платит Волочковой 5 миллионов

Приставы приостановили взыскание 5 млн для Волочковой.

Анастасия Волочкова до сих пор не получила присуждённые судом 5 млн рублей за затопленную квартиру в Петербурге. Управляющая компания, которую обязали выплатить компенсацию, так и не перевела деньги, а исполнительное производство приостановлено. При этом квартиру балерина уже продала.

Адвокат Александр Бенхин в беседе с aif.ru объяснил, что продажа жилья не влияет на обязанность УК платить. На момент потопа Волочкова была собственницей, сама оплатила ремонт и выиграла суд. Вероятно, ответчик проиграл во всех инстанциях, но теперь фактически стал должником.

По словам юриста, проблема может быть в отсутствии активов у компании — возможно, деньги переведены на другую фирму или защищены государством, например, взносы жильцов на капремонт. Бенхин признался, что не понимает, почему приставы приостановили производство: по идее, они должны арестовать счета. Он не исключает ни технических лазеек, ни коррупции. При этом адвокат подчеркнул, что Волочкова — реально пострадавшая сторона, и в этой ситуации её вины нет.

Ранее суд взыскал с Волочковой 60 тыс. рублей за долги по квартире в Петербурге.

Фото: Telegram / Анастасия Волочкова