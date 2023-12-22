Суд взыскал с Волочковой 60 тыс. рублей за долги по квартире в Петербурге

Эта сумма — возмещение судебных издержек ТСЖ, долг балерины по коммуналке намного больше.

Тверской районный суд Москвы постановил взыскать с балерины Анастасии Волочковой 60 тыс. рублей в пользу ТСЖ "Итальянская улица, дом 4" — это компенсация судебных расходов. Об этом в пятницу, 2 февраля, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

"По определению суда с Анастасии Волочковой в рамках приказного производства, расходов на оплату юридических услуг при рассмотрении гражданского дела и транспортных расходов будет взыскано около 60 тыс. рублей" Суды общей юрисдикции города Москвы

Именно в таком размере юридические расходы понесло ТСЖ при рассмотрении дела от мая прошлого года, когда со звезды пытались взыскать долг по коммунальным услугам за квартиру на Итальянской улице в Петербурге. Общий долг за полгода составляет более 300 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщал, что "ТЭК СПб" получил от петербуржцев более двух млрд рублей по задолженности.

Фото: Telegram / Анастасия Волочкова