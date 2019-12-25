Военный эксперт сообщил о давлении ВС РФ на данном участке СВО.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают больше всего проблем в районах Казачьей Лопани, Липцов и Приколотного на территории Харьковской области. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал военный эксперт Андрей Марочко. Специалист заметил, что на указанных землях представителям киевского режима длительное время не удается стабилизировать фронт из-за давления российской армии.

В районах этих населенных пунктов у украинского командования длительное время не получается стабилизировать ситуацию. На этих участках у наших военнослужащих есть продвижение на регулярной основе. Андрей Марочко, военный эксперт

Эксперт добавил, что регулярное наступление армии России на участке говорит об ослаблении обороны противника. Таким образом местные боевики не справляются с поставленными задачами от украинского командования по стабилизации ситуации.

Марочко: ВСУ рискуют попасть в окружение под Славянском.

Фото: Минобороны России