В полиции заметили, что настоящие представители государственных учреждений не просят называть персональные данные по телефону и никогда не будут просить перевести деньги на "безопасный" счет.

На российской территории дистанционные мошенники обманывают вдов военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции (СВО), обещая женщинам кроме государственных выплат квартиры и земельные участники. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на материалы, размещенные российскими правоохранительными органами.

Согласно такой криминальной схеме, неизвестный звонит потенциальной жертве и сообщает о том, что в связи со смертью мужа ей положены земельный участок или квартира. Он начинает задавать вопросы и постепенно входит в доверие. Таким образом звонящий получает личные сведения, в том числе об имеющихся у жертвы обмана накоплениях. На этом моменте разговор прекращается.

Спустя некоторое время женщине поступает звонок от другого неизвестного, который представляется сотрудником ФСБ России. Он утверждает, что предыдущий разговор был с аферистом и тому удалось получить сведения, которые позволяют похитить имеющиеся у жертвы сбережения. Для того, чтобы якобы снять угрозу хищения, псевдосиловик предлагает перевести денежные средства на "безопасный" счет. В состоянии паники женщина следует указаниям злоумышленника, в результате чего лишается накоплений, которые в реальности уходят на мошеннические счета.

В ОП предупредили о схеме мошенников с избранием присяжными заседателями.

Фото: Piter.tv