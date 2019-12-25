Евгений Машаров раскрыл россиянам, как работает криминальная схема.

На российской территории мошенники рассылают на электронную почту и в мессенджеры граждан фейковые письма от имени судебных инстанций с сообщением о якобы избрании их присяжными заседателями. Затем аферисты похищают персональные данные обманутых людей. Соответствующими данными поделился с журналистами информационного агентства "ТАСС" заместитель председателя по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Эксперт объяснил, что злоумышленники для начала письмом уведомляют гражданина о том, что якобы он избран присяжным заседателем, поэтому обязан явиться в назначенные дату и время в суд для исполнения гражданского долга. В случае неявки по уважительной причине следует позвонить по указанному телефону либо перейти по ссылке и самостоятельно заполнить заявление о невозможности участия.

При звонке по телефону лжесекретарь или лжепомощник "судьи" запугивает человека и требует обязательно перейти по ссылке и заполнить заявление, иначе в его отношении будут применены штрафные санкции. После такого разговора гражданин переходит по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт, замаскированный под "Госуслуги", сайт министерства юстиции, суда. Евгений Машаров, эксперт

При переходе по ссылке гражданину для убедительности преступники еще раз напомнят про штрафные санкции. Они предложат избежать наказания, подписав заявление. Для этого злоумышленники попросят ввести логин и пароль от онлайн-банка или личного кабинета на "Госуслугах", а также код подтверждения из смс-сообщения для якобы подтверждения личности.

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Фото: Piter.tv