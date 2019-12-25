В ОП предложили учить пенсионеров мерам защиты от мошенников

Евгений Машаров пояснил, что организовать подобные мероприятия можно в библиотеках.

На российской территории специальные программы по защите от мошенничества для пенсионеров необходимо ввести в библиотеках, МФЦ и центрах долголетия. Соответствующими данными поделился с журналистами информационного агентства "РИА Новости" член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Эксперт заметил, что занятия дадут возможность охвата в том числе жителей сельской местности, которым бывает сложно добираться до районных и областных центров из-за территориальной удаленности. Также в местных библиотеках уже действуют публичные центры правовой информации. На их базе можно проводить семинары по правовой и финансовой грамотности.

Обучающие программы по защите от мошенников для пенсионеров могут быть как в очном формате на площадках МФЦ, центров долголетия, библиотеках, учреждениях соцзащиты, так и в формате ВКС (видео-конференц-связь). Если говорить об очном формате, то наиболее приемлемым считаю формат библиотечных пространств, при этом речь идет не только о Москве, но и других субъектах РФ. Евгений Машаров, эксперт

Общественник подчеркнул, что содержание подобных образовательных программ следует адаптировать под возрастные особенности слушателей. При этом финансирование можно организовать на основе партнерских соглашений между государством, банками, IT-компаниями и операторами мобильной связи. Дополнительно можно в сценариях рекламы и даже сериалов и фильмов закладывать поведенческие навыки для пожилых зрителей о том, как действовать в той или иной ситуации.

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Фото: Piter.tv