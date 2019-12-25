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В ОП объяснили, почему в российских судах не будет судей-роботов
Сегодня, 17:26
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В ОП объяснили, почему в российских судах не будет судей-роботов

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Евгений Машаров рассказал о том, как технологии будут внедряться в систему.

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в российскую судебную систему поможет ускорить рассмотрение типовых дел. Соответствующими данными поделился с журналистами информационного агентства "ТАСС" член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.  Эксперт заметил, что эта современная технология не заменит собой судей, поэтому окончательное решение останется за человеком. Специалист добавил, что применение ИИ разгрузит сотрудников канцелярий, секретарей и помощников судей. Сами судьи освободятся от рутинного труда, что позитивно скажется на ускорении судопроизводства.

Важно понимать, что внедрение ИИ в судебную систему не заменит судью, за которым остается окончательное решение при вынесении судебного акта. Внедрение ИИ - это своего рода внедрение помощника судье, но не его замена. Поэтому все, распространяющиеся в сети Интернет, сообщения о том, что теперь в судебной системе будет робот-судья, являются ошибочными.

Евгений Машаров, эксперт

Напомним, что Верховный суд страны ранее утвердил концепцию внедрения ИИ в судопроизводство. Такой документ охватывает все этапы работы с делом. В соответствии с ним к 2030 году более 95 процентов судей должны использовать сервисы на базе ИИ.

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Фото: Piter.tv

Теги: евгений машаров, искусственный интеллект, нейросети, общественная палата, суды
Категории: Новости России, Лента новостей, Картина дня,

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