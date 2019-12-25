В ОП рассказали, в каких сферах запретят работать подросткам

Евгений Машаров рассказал о том, как нововведение повлияет на безопасность молодых людей.

На российской территории перечень работ, запрещенных лицам младше 18 лет, начнет действовать с 1 марта 2027 года. Соответствующими данными поделился с журналистами информационного агентства "РИА Новости" член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Эксперт заметил, что в будущем подростки не смогут трудиться в сферах, в которых есть вредные и опасные для здоровья факторы, а также в хосписах и в игорном бизнесе. Специалист отмечает, что название должности не всегда отражает обязанности. Благодаря формированию нового реестра запрет властей невозможно будет обойти. Чиновники привязали список не к названию профессии, а к характеру деятельности. Член ОП РФ отметил, что конкретные профессии в данном приказе не указываются, документ содержит 69 категорий обобщенных работ, которые разбиты на пять разделов. Туда попала работа во вредных и опасных условиях труда, в ограниченных, замкнутых пространствах, а также деятельность с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания, кроме респираторов.

Новый перечень заработает с 1 марта 2027 года и будет действовать 6 лет. Так, несовершеннолетние не смогут работать при наличии вредных факторов, а также при угрозе нравственному развитию: игорный бизнес, ночные клубы, хосписы, похоронные бюро и другое. Евгений Машаров, эксперт

Напомним, что в текущий момент в стране действует перечень из 2198 вредных и опасных профессий, запрещенных для несовершеннолетних лиц. В начале октября министерство по труду и социальной защите населения утвердило обновленный механизм. Изменения вводят запрет на выполнение конкретных видов работ.

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Фото: Piter.tv