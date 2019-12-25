В России правила стажировки изменятся в 2027 году

Власти урегулировали особенности трудовой деятельности для работников, которые проходят стажировку.

На российской территории официальное понятие "стажировка" вводится в Трудовой кодекс РФ с 1 марта 2027 года. Соответствующими данными поделился с журналистами информационного агентства "РИА Новости" член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Эксперт заметил, что теперь стажеры приобретут отдельный статус. Они получат срочный трудовой договор сроком до шести месяцев и обязательное наставничество

Вводится официальное понятие стажировки в сфере труда, которого раньше в ТК РФ не было. Раньше статус гражданина на стажировке был размыт: то ли он уже работник, то ли еще ученик. Евгений Машаров, эксперт



Специалист добавил, что стажировка сотрудника в любом случае носит срочный характер. Если ни одна из сторон договора не потребует расторжения в связи с истечением срока, то срочный трудовой договор со стажером не станет бессрочным. Важно помнить, что такой договор можно заключить не позднее одного года после получения соответствующего профессионального образования или прохождения профессионального обучения. При этом в названии должности, профессии или специальности в трудовом договоре обязательно следует указать, что работник является стажером. К примеру, "продавец-стажер" или "консультант-стажер".

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Фото: Piter.tv